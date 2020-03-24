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أصالة تستعين بالإمام علي بن أبي طالب لتشجيع المواطنين على الحجر المنزلي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:32 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شجعت الفنانة أصالة نصر، جمهورها على الألتزام بالحجر المنزلي من خلال نشر مقولة لسيدنا علي بن أبي طالب، على حسابها الشخصي، عبر موقع التويتات القصيرة "تويتر".

وكتبت أصالة، خلال التويته"يأتي على النَّاس زمانٌ تكون العافية فيه على عشرة أجزاء؛ تسعةٌ منها في اعتزال الناس، والعاشرة في الصمت علي بن أبي طالب".

ولاقت التويته تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة السورية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"شكرًا صولا" واضاف آخر"صدقت يافنانتنا ونعم بالله بس الناس حالها وقف"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كلام جميل اكيد ربي يحفظك".

يذكر أن آخر أعمال أصالة نصر، أغنية "شامخ"، الذي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية.

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