قفزة كبيرة في أسعار الذهب المحلي.. وعيار 21 يسجل سعرا جديدا

شهت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظًا في سوق الصاغة بمصر خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم، حيث وصل ارتفاع سعر جرام الذهب نحو 15 جنيها للعيار الواحد ليسجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 690 جنيها، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:



أسعار الذهب اليوم



عيار 18 يسجل 590 جنيه للجرام.



عيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام.



عيار 24 يسجل 789 جنيه للجرام.



الجنيه الذهب 5520 جنيها.



أوقية الذهب 1590 دولار.



ارتفاع اسعار الذهب العالمي



ارتفع الذهب حوالي 2% اليوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة التي بلغت نحو 4% عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.



وارتفع الذهب في السوق الفورية 2 % إلى 1590 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016، فى حين يتوقع خبراء سوق الذهب حدوث ارتفاع آخر للأسعار في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة





