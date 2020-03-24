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تطهير وتعقيم منطقتي العتبة والموسكي بعد إخلائهما من الباعة الجائلين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:30 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن فريق متخصص قام صباح اليوم، تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير وتعقيم منطقتي الموسكي والعتبة، بعد أن تم إخلائهما من الباعة الجائلين أمس للوقاية من فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة رئيس الحي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم عودة الباعة الجائلين للمنطقة مرة أخرى حرصًا على الصحة العامة.

وناشد، الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم وللحد من انتشار الفيروس.

وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت صباح أمس بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى أمس، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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