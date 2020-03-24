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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:04 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية،بمنتصف  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،وإتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع ، فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء ولايزال الاداء الايجابى للسوق المصرى  هو المسيطر بالرغم من تراجع  المؤشر الرئيسي بجنى ارباح للمؤسسات الاجنبية على التجارى الدولى بعد وصوله لمشارف الـ 70 جنيه بجلسة امس ، الا ان معظم أسهم القياديات لازالت خضراء ، ولم يبدأ البنك المركزى المصري مشترياته  من البورصة حتي الأن .

 وخسر رأس المال السوقي في هذه اللحظة نحو 4.3 مليار جنيه ليصل الي 536.5 مليار جنيه 
 

مؤشرات البورصة المصرية 

وهبط مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 9842.4 نقطة، 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 911.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1010.3 نقطة.
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