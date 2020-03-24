شهيرة: "أنا قاعدة مستنية الحظر أهو"

نشرت الفنانة شهيرة، منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طالبت فيه بفرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك بسبب عدم التزام عدد كبير من الناس بالبقاء في المنزل وأن يكون الخروج للضرورة القصوي.

وكتبت شهيرة في منشورها قائلة : "أنا قاعدة مستنية الحظر أهو ".

وطالبت شهيرة، منشورات سابقة لها بضرورة إغلاق جميع أماكن التجمع ومراكز الترفيه والمقاهي في كل أنحاء مصر فكتبت: "سيادة رئيس الوزراء اقفل الكافيهات لنحد من التجمعات وشرب الشيشة وخلافه .. أصل إحنا ميمشيش معانا إلا المنع والشدة في القرارات أضربوا بيد من حديد قبل ما تكبر الكارثة والله معك".