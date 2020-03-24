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إليسا تدعم الإعلامية مي شدياق بعد إصابتها بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:18 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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دعمت الفنانة إليسا، الإعلامية مي شدياق، بعد إعلان إصابها بفيروس كورونا، وذلك من خلال نشر تويته جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع التويتات القصيرة "تويتر".

وكتبت إليسا، في التويته:"ولا مرة قدر شي يكسرك كنتي دائمًا تحاربي وتربحي المعركة وهالمرة ما في شي هيتغير ويللي قادر يقول أي شي تاني بهيك ظرف بكون بإختصار شديد ابعد مايكون عن شي اسمو إنسان".

ولاقت التويته تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها فكتب أحد متابعيها قائلًا:"سلامة قلبك ست مي أمراة مثلك تقهر الكورونا" واضاف آخر"الله يشفيكي ويعفيكي".

وجدير بالذكر أن الإعلامية والوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق، أعلنت إصابتها بفيروس كروونا منذ أيام لتصبح او إعلامية عربية تصاب بالفيروس.

يذكر أن آخر أعمال إليسا، أغنية "كرهني"، التي طرحتها باللهجة الخليجية، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا

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