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لينك مباشر وسريع.. كل ما تريد معرفته عن بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:14 م
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بوابة الأزهر
بوابة الأزهر
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بوابة الأزهر الإلكترونية 2020.. مع انتشار "كورونا" في كل دول العالم، لجأت غالبية الدول في تفعيل أنظمة العمل عن بعد وكذلك "التعليم عن بعد"، للحد من التجمعات للوقاية من انتشار الفيروس القاتل.

أهمية بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

وتعد بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 هي المنصة المنوط بطلاب الشهادت الأزهرية على كافة المراحل التعليمية، والتي تحوي العديد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمناهج الطلاب الأزهريين، والامتحانات.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

وحرصًا من بوابتنا "الفجر" الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات الطلابية لأبنائنا، والقيام بورنا الفعال تجاه مجتمعنا في ظل هذه اظروف، نقدم لكم رابط سريع ومباشر للدخول إلى موقع "بوابة الأزهر الإلكتروني".

توجيهات شيخ الأزهر بخصوص بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

ووجه شيخ الأزهر الدكتور الجليل أحمد الطيب، بتفعيل دور بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 داعيا كافة العاملين بالمنظومة من معلمين وإداريين وحتى الطلاب بضرورة الالتزام بالآلياتا والإجراءات اللازمة وتفعيل دور المنصة في تقديم الدروس والمناهج والتواصل بين المعلمين والطلاب بالضغط "هنا".

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

ويستطيع الطالب الأزهري الدخول عبر الموقع التعليمي لطلاب الأزهر الشريف بالضغط على "هنا" لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالمناهج والدروس التعليمية، ومتابعة كافة التعليمات، التي تقدم له وهو بمنزله، تجنبًا لانتشار وباء كورونا.

تفعيل دور بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

واجتمع وكيل الأزهر الدكتور صالح عباس، مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ "على خليل"، لإقرار نظم تقويم "استثنائية" للدارسين؛ لاتخاذ كافة  الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر "كورونا".

المشروع البحثي على بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

وألغيت امتحانات النقل، بعدما أعلن شيخ الأزهر هذا الإجراء، تزامنًا مع وزارة التربية والتعليم التي سبقته وألغت امتحانات النقل واكتفت بتقديم مشروع بحثي، ونستعرض في السطور التالية كيف يتم عمل وتقديم المشروع.

كيف يتم تقديم البحث عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

يشرف شيخ المعهد الأزهري مع مدرس المادة، مع تواجد موجه مختص بالمواد العلمية والعربية، والدينية، بإعداد العديد من الأسئلة البحثية، ثم يتم الإجابة من قبل الطالب عليها في مشروعه البحثي الخاص؛ ما يضمن إلمامه بالمحتوى العلمي المقرر، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2020.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 والطلاب

ويحدد موجهو العموم والموجهون الأوائل المختصون أفضل الأسئلة البحثية في كل مادة بما لا يقل عن عشرة أسئلة ولا يزيد على 15 سؤال، وإرسالها إلى قطاع المعاهد الأزهرية "المديرية"، في موعد أقصاه ٢٥ من شهر مارس لهذا العام، وذلك على أن يكون في النهاية اختيار أفضل النماذج بكل مادة لإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2020.

عدد كلمات البحث المقدم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

ويتراوح المشروع البحثي بين 100 كلمة إلى 150 كلمة في مرحلة الصف الثالث الإعدادي، كما يتراوح بين 150 كلمة إلى 200 كلمة لمرحلة الصف الثالث الثانوي، ويشرف أحد أعضاء الفريق الطلابي بعث المشاريع البحثية إلى المعلمين المختصين عبر وسائل التواصل الإلكترونية بينهم في موعد أقصاه نهاية مايو المقبل من هذا العام.

رابط مباشر للدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 من هنا.

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الكلمات المفتاحية

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