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قرار عاجل من نقابة المعلمين لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:16 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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قرر خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، منح العاملين بنقابة المهن التعليمية إجازة بدءًا من اليوم وحتى ٣ أبريل المقبل.

وأشار أن القرار يسرى على النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين على مستوى الجمهورية، لافتا أن القرار يأتي تماشيًا مع إجراءات الحكومة المصرية في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحرص على عدم وجود تجمعات.

وأوضح الزناتي: أنه سيتم تعقيم المبنى تعقيمًا شاملًا خلال فترة الإجازة ضمن إجراءات الحماية والإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة السادة المعلمين والموظفين بالنقابة.
  
وشدد نقيب المعلمين على ضرورة تكاتف قوى الشعب مع مؤسسات الدولة والحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتباع كافة التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة المرض.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى أمس، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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