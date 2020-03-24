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ميسي يأمر ببيع أحد نجوم برشلونة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:09 م
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ميسي
ميسي
عبد القادر عرابي
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أشارت تقارير صحفية إسبانية صادرة اليوم الثلاثاء، أن نجم برشلونة ليونيل ميسي، يرغب في بيع أحد نجوم فريقه في الصيف المقبل، لجمع الأموال لضم نيمار نجم باريس سان جيرمان الحالي.

ووفقاً لشبكة دون بالون الإسبانية، فإن ميسي يريد من إدارة فريقه بيع زميله الفرنسي أنطوان جيزمان، وإستخدام عائد للصفقة للتوقيع مع نيمار.

وأضافت دون بالون، أن نادي مانشستر يونايتد هو أحد أهم المتابعين لجريزمان منذ وقت بعيد، حيث كان النادي الإنجليزي يريد ضمه في فترات سابقة، وقد يحيي المفاوضات معه مجدداً.

وكانت صحيفة سبورت الكتالونية قد أفادت بالأمس لنية إدارة برشلونة في بيع جريزمان، رغم إنضمامه مطلع هذا الموسم فقط من أتليتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو.

ورغم لعبه دوراً أساسياً في هجوم الفريق الكتالوني، إلا أن الدولي الفرنسي لم يقدم بعد المستويات التي كان يقدمها مع فريقه السابق أتليتيكو مدريد.
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