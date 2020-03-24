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ميريام كلينيك: فيروس كورونا يسبب العجز الجنسي للشباب

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:00 م
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ميريام كلينيك
ميريام كلينيك
الفجر
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نبهت الفنانة وعارضة الازياء اللبنانية ميريام كلينك، إلى ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد موضحة أنه يسبب العجز الجنسي لدى الشباب.

وقالت ميريام كلينك، في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فيروس الكورونا بـ ألانفلونزا الصينية مبررة ذلك : "أن هذا المرض اجا من الصين واجا بسبب اكل قصص ضد الطبيعة".

ودعت ميريام كلينك الشباب إلى التزام العزل المنزلي بالقول: "بدي قلكم شباب ان هذا المرض يضرب ستين بالمئة من الرجال ويعمل عجز جنسي فكي لا تصابوا انضبوا بالبيت".

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