ميريام كلينيك: فيروس كورونا يسبب العجز الجنسي للشباب

وقالت ميريام كلينك، في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فيروس الكورونا بـ ألانفلونزا الصينية مبررة ذلك : "أن هذا المرض اجا من الصين واجا بسبب اكل قصص ضد الطبيعة".

ودعت ميريام كلينك الشباب إلى التزام العزل المنزلي بالقول: "بدي قلكم شباب ان هذا المرض يضرب ستين بالمئة من الرجال ويعمل عجز جنسي فكي لا تصابوا انضبوا بالبيت".