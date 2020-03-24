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خبير أرصاد: 96 ساعة من الطقس الصيفي على معظم المناطق

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
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توقع خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الثلاثاء، 96 ساعة من الطقس الصيفي على بعض مناطق المملكة.

وقال كراني، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الكتلة الباردة تتلاشى بشكل تام عن الأجواء، ويتحول محور الجيب الحار للداخلية ثم الشمال والشرق.

وتابع كراني، قائلًا: إن درجات الحرارة ستوالي ارتفاعها التدريجي بمعدل بين 4 و7 درجات مئوية على كل الأجواء.

وأشار كراني، إلى أن الطقس سيميل إلى الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل (27 مارس 2020).

وتعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013؛ حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلًا عنه.

ثم أعفى الجاسر من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ثم أعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
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