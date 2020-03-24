عالم أزهري: ما حدث في الإسكندرية بالأمس ليس من "الإسلام"

قال الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع، وهو المشرع حتى أنه خطب وقال: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتَهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا، الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ".





وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن الحج رغم أنه فريضة من الفرائض وركن من الأركان الخمسة للشريعة الإسلامية، والله سبحانه وتعالى يقول: " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، إلا إنه لا ينبغي الآن تكرار الحج والعمرة وإنفاق هذه الأموال على الفقراء والمساكين والمحتاجين في هذا التوقيت أولى وأفضل.





وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أنه يجوز تقديم إخراج الزكاة وإعطاءها للعمالة غير المنتظمة في هذه الظروف العصيبة، مشيرًا إلى أن هناك وقت وجوب للزكاة وهو ان يمر على الأموال عام، ووقت أداء الزكاة والعلماء قالوا بجواز تقديمها.





وأشار إلى أن ما حدث بالإسكندرية بالأمس من تجمع الناس للدعاء في هذا التوقيت ليس مظهر من مظاهر الإسلام؛ لأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- منع الآذان في عصره، والآذان ما هو إلا إعلان عن دخول الوقت وهناك وسائل كثيرة للآذان منها إذاعة القرآن الكريم، والقنوات الفضائية تعلن دخول الوقت، مؤكدًا أن غلق المساجد ومنع الحج والعمرة يحقق مقصد من مقاصد الشرعية الخمسة وهي الحفاظ على النفس وهو قرار شرعي وصائب ولا شيء فيه.





وألغت وزارة الأوقاف أي بعثات حج علي نفقتها هذا العام وتوجه ما كان مخصصًا لذلك ماليًّا لمساعدة المتضررين من آثار كورونا وتؤكد مساعدة المحتاجين أولي من حج النافلة والعمرة.





أعلنت وزارة الأوقاف، عن مسابقتها الرمضانية الكبرى، التي ستجري في شوال المقبل، حول سلسلة رؤية التي تصدرها الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب معا كأحدث وأهم سلسلة في التثقيف الديني المستنير، بحيث تجري الاختبارات فيها بعد شهر رمضان المعظم في الأسبوع الثاني من شوال وتشمل ما صدر من السلسلة وما يصدر منها حتي نهاية شهر رمضان المعظم، علما بأن السلسة متوفرة بسعر رمزي خمسة جنيهات لكل إصدار بجميع فروع الهيئة المصرية للكتاب.



