أحمد السقا يطرح قصيدة للخفافيش بعد تفشي فيروس كورونا

طرح الفنان أحمد السقا لجمهوره قصيدة جديدة تتحدث عن"فيروس كورونا"، الذى أجبر بعض المواطنين على التزام منازلهم خوفًا من الإصابة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد السقا مقطع من قصيدة "فيروس كورونا"، وارفقها بصورة له ظهر في الصورة وهو ممسكًا للمسدس وموجهه نحو رأسه.



ويقول أحمد السقا في قصيدته :" كممونا وفيرسونا علشان وباء اسمه الكورونا.. قعدونا فى البيوت بهدلونا ومرمطونا علشان وباء اسمه الكورونا.. الحقونا باللقاح.. سرعوا طلع عين أبونا.. ابوس ايديكو ريحونا.. خلصونا من الكورونا.. قصيدة للخفافيش".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان أحمد السقا الدرامية مسلسل" ولد الغلابة "، والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف أيمن سلامة،إخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، مي عمر، ريم سامي، هادي الجيار، سلوى خطاب، إدوارد، إنجي المقدم، كريم عفيفي.



والجدير بالذكر أن أحمد السقا ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، والفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكي،محمد ممدوح، ظافر العابدين،ريم مصطفى، يسرا اللوزي، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.





