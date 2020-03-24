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الدفاع يثير أزمة في ريال مدريد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:48 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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تلوح في الأفق أزمة داخل نادي ريال مدريد الإسباني بسبب تراجع مستوى خط الدفاع هذا الموسم قبل توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الثنائي خيسوس فاييخو وإيدر ميليتاو، لم يظهر حتى الآن أي دليل على الاستعداد لقيادة دفاع ريال مدريد في السنوات المقبلة.

 

ومع تقدم عمر قائد الفريق سيرجيو راموس، وانتهاء تعاقده في صيف 2021، والدور الثانوي لناتشو هرنانديز، وعدم وجود سوى رافائيل فاران، تظل مشكلة قلب الدفاع، الشغل الشاغل لإدارة ريال مدريد.

 

وفشل البرازيلي ميليتاو، الوافد من بورتو هذا الصيف، في تقديم أي حسنة تذكر في المباريات التي شارك فيها حتى الآن، وهو ما قد يجبر ريال مدريد على بيعه في الصيف المقبل لصالح توتنهام، المهتم بالحصول على خدماته.

 

أما خيسوس فاييخو، وعلى الرغم من أنه أكثر المدافعين الواعدين في الكرة الإسبانية، إلا أن موسمه لم يختلف كثيرًا عن موسم ميليتاو، حيث لم يقدم أي شيء يذكر خلال إعارته إلى وولفرهامبتون، فتمت إعارته مجددا إلى غرناطة، لكن جاء قرار تعليق النشاط في أوروبا، ليحرمه من فرصة استعادة مستواه.

 

لكن فاييخو سبق وأن قدم مستويات مميزة مع آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا، وهو ما يتمنى ريال مدريد تكراره مع الفريق بعد عودته الموسم المقبل.

 

هناك كذلك خافي سانشيز، المعار إلى بلد الوليد، والذي ظهر لأول مرة مع الفريق الأول خلال ولاية سانتياجو سولاري، لكنه لم يشارك مع فريقه الحالي سوى في مباراة واحدة فقط.

 

وبناء عليه، لو لم يتغير الوضع خلال الوقت المتبقي من الموسم (حال استكماله) سيكون ريال مدريد أمام مشكلة كبرى، يجب حلها في الصيف.

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الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد فيروس كورونا ريال مدريد

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