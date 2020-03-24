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تشجيعا لحملة خليك بالبيت.. وزارة الثقافة تطرح عدد من الكتب عبر موقعها الإلكتروني

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:30 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة عن إتاحة عدد من امهات الكتب التراثية وإصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج للتحميل المجانى بصيغة pdf من الموقع الرسمى لوزارة الثقافة على شبكة الانترنت www.moc.gov.eg.


 وأضافت أن نشر عيون التراث الى جانب مجموعة من السلاسل المعاصرة جاء ضمن فعاليات المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك والتى تمثل احد صور الجهود المبذولة للمساهمة فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة ، ووجهت الدعوة لجموع المصريين لاستثمار التكنولوجيا فى الاطلاع ونشر الوعي ، مشيرة ان المطبوعات التى تم اتاحتها تعد نواة لتقديم عناوين اخرى بنفس الاسلوب بهدف الارتقاء بالوعى وزيادة الحصيلة المعرفية .


يشار أن العناوين التى تم نشرها تتضمن كتب ركائز القيم التى تساند المجتمع ، الى جانب سلاسل " ما " ، " رؤية " و" التراث الحضارى " من اصدارات هيئة الكتاب.


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