الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إننا نشهد اليوم انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة نحو 3 درجات عن الأمس، وغدًا انخفاض درجتين عن اليوم، مشيرًا إلى أن طقس اليوم معتدل خلال ساعات النهار، وبارد خلال ساعات الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن طقس اليوم أكثر استقرارا من الأمس وهناك هدوء في سرعات الرياح، حيث أننا شهدنا بالأمس نشاط للرياح كانت مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الطرق، موضحًا أننا سنشهد غدًا شبورة مائية في الصباح الباكر مما يؤكد استقرار الأحوال الجوية.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الملاحة البحرية معتدلة في البحرين الأحمر والمتوسط، وهما مهيأين تمامًا للممارسة كافة الأنشطة البحرية، لافتًا إلى أننا في فصل الربيع والذي يوجد به منخفضات خماسينية تجلب رياح جنوبية غربية من الصحراء الغربية ونشاطها يؤدي لإثارة الرمال والأتربة، ويوم الخميس سيكون هناك رياح خماسينية مثيرة للرمال والأتربة مما يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لكنها أقل حدة من عاصفة الأمس، نافيًا ما أثير حول وجود عاصفة ترابية شديدة في الأسبوع المقبل.





وأكدت الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على شمال الصعيد، حار نهارا لطيف ليلا على جنوب الصعيد.





وقالت الأرصاد الجوية إن الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح جنوبية شرقية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

شبين الكوم 15 26

طنطا 13 25

دمنهور 13 23

الإسكندرية 14 20

بلطيم 14 21

مطروح 13 19

السلوم 10 21

سيوة 13 24

بورسعيد 16 21

دمياط 15 20

الزقازيق 14 25

الإسماعيلية 12 26

السويس 13 26

العريش 13 23

رفح 12 22

رأس سدر 15 22

نخل 10 27

نويبع 16 27

طابا 15 25

كاترين 09 20

الطور 13 27

شرم الشيخ 16 27

الغردقة 15 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 14 29

بنى سويف 14 29

المنيا 13 30

أسيوط 12 30

سوهاج 15 32

قنا 15 33

الأقصر 15 34

أسوان 17 35

أبوسمبل 17 36

الوادى الجديد 14 35

شلاتين 18 33

أبو رماد 18 32

حلايب 19 31