فورد تغلق مصانعها في الهند وجنوب إفريقيا وتايلاند وفيتنام بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت شركة فورد الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، أمس الإثنين، إنها ستوقف مؤقتا إنتاج السيارات والمحركات في مصانعها في الهند وجنوب إفريقيا وتايلاند وفيتنام، بسبب الانتشار المتنامي لفيروس كورونا حول العالم.





وقالت شركة فورد في الهند، إن التعليق بدأ في 21 مارس وستتبعه أسواق أخرى، مضيفة أن عمليات الإغلاق ستستمر لعدة أسابيع.

وقال مارك أوفندن، رئيس مجموعة الأسواق الدولية، "إننا نواصل العمل في الوقت الحقيقي ونتخذ إجراءات أمان إضافية من خلال وقف الإنتاج مؤقتًا في مواقع التصنيع لدينا في الأسواق الدولية".





يذكر أن شركة فورد قد أعلنت في الأسبوع الماضي ، إنها ستعلق الإنتاج مؤقتاً في أمريكا الشمالية بسبب مخاطر الإصابة فيروس كورونا، كما أوقفت الإنتاج في مصانعها في أوروبا.



