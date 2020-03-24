جاريث بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد

تمسك جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني بفكرة الاستمرار في قلعة النادي الملكي وعدم الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن جاريث بيل يتطلع للبقاء حتى نهاية عقده مع ريال مدريد في 2022 والذي يحصل بموجبه على راتب سنوي يُقدر بـ14.5 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن بيل يشعر أنه يعامل بطريقة سيئة في النادي لإجباره على الرحيل عن الفريق رغم أنه لا يريد ذلك.