مانشستر يونايتد يحسم موقف إيجالو

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد حسم موقف مهاجمه النيجيري المعار أوديون إيجالو مع الفريق خلال الموسم القادم.





ووفقاً للصحيفة، فإن إدارة اليونايتد قررت شراء عقد اللاعب، مقابل مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، بعد أن ظهر بمستوى جيد رفقة الشياطين الحمر.





ويلعب إيجالو مع اليونايتد منذ يناير الماضي معاراً من فريق شنجهاي شينوا الصيني حتي نهاية الموسم الجاري، بعد أن فشل اليونايتد من ضم لاعبه الأسبق جوشوا كينج من بورنموث.





ولم تكلف إستعارة لاعب واتفورد السابق إدراة اليونايتد سوى تحمل جزء من راتبه الباهظ، حيث يتقاضى إيجالو 300 ألف جنيه إسترليني، تحمل منها مانشستر يونايتد مبلغ 130 ألف جنيه إسترليني.





وتنتهي إعارة إيجالو مع الفريق في يوم 31 مايو المقبل، وطلب اليونايتد من الجانب الصيني مد الإعارة حتى يونيو المقبل، في حال إستكمال الدوري الإنجليزي.





مشاركات إيجالو مع مانشستر يونايتد





وخاض الدولي النيجيري 8 مباريات مع الفريق منها 3 مباريات كأساسي، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.