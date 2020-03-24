Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر يونايتد يحسم موقف إيجالو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:13 ص
Advertisements
أوديون إيجالو
أوديون إيجالو
عبد القادر عرابي
Advertisements
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد حسم موقف مهاجمه النيجيري المعار أوديون إيجالو مع الفريق خلال الموسم القادم.

ووفقاً للصحيفة، فإن إدارة اليونايتد قررت شراء عقد اللاعب، مقابل مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، بعد أن ظهر بمستوى جيد رفقة الشياطين الحمر.

ويلعب إيجالو مع اليونايتد منذ يناير الماضي معاراً من فريق شنجهاي شينوا الصيني حتي نهاية الموسم الجاري، بعد أن فشل اليونايتد من ضم لاعبه الأسبق جوشوا كينج من بورنموث.

ولم تكلف إستعارة لاعب واتفورد السابق إدراة اليونايتد سوى تحمل جزء من راتبه الباهظ، حيث يتقاضى إيجالو 300 ألف جنيه إسترليني، تحمل منها مانشستر يونايتد مبلغ 130 ألف جنيه إسترليني.

وتنتهي إعارة إيجالو مع الفريق في يوم 31 مايو المقبل، وطلب اليونايتد من الجانب الصيني مد الإعارة حتى يونيو المقبل، في حال إستكمال الدوري الإنجليزي.

مشاركات إيجالو مع مانشستر يونايتد

وخاض الدولي النيجيري 8 مباريات مع الفريق منها 3 مباريات كأساسي، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. جروس يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يحسم التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

رامز جلال يتسبب في خلاف بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ في الأهلي

منذ أقل من ساعة

جاريث بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تكليفات طارئة من السيسي إلى الحكومة لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعة

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من رمضان صبحي عن مشاجرته ببادجي وقرار البقاء أو الرحيل

منذ ساعتين

ريال مدريد يعثر على بديل كريم بنزيما

منذ ساعة و 20 دقيقة

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

08:26 ص

عاجل.. تكليفات طارئة من السيسي إلى الحكومة لمواجهة كورونا

10:59 ص

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

09:00 ص

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

03:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status