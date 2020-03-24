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إجراء 9900 عملية جراحية للعيون في قنا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قامت جمعية الأورمان بقنا، خلال شهر مارس بإجراء عمليات جراحية لأهالي محافظة قنا، من خلال توقيع الكشف الطبي على الأهالي في قراهم، وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية وزرع القرنية، بالمجان دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، ضمن مشروعها لمكافحة العمي وعلاج أمراض العيون لغير القادرين.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون على المرضى من خلال تقسيمهم لعدة مجموعات وموزعين على مدار الشهر بتوقيت معين، من منطلق حرص الأورمان على صحة وسلامة المستحقين، وفي إطار خطة الحكومة المصرية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا في جميع مراكز المحافظة: "مركز أبوتشت -فرشوط -نجع حمادي -دشنا -الوقف – قنا-نقادة -قفط ومركز قوص"، وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

من جانبه، قال أحمد حسن مسؤول إدارة العيون لجمعية الأورمان، إن الجمعية نجحت حتى الآن بمحافظة قنا في إجراء 9900 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 5210 نظارة طبية لغير القادرين.

في سياق آخر أعلن الدكتور محمد يوسف أحمد مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، إيقاف العمل بالعيادات الخارجية بنسبة 50%، بالإضافة لإيقاف العمل بعيادات الرمد والانف والأذن والحنجرة والجلدية والتناسلية والروماتيزم والعلاج الطبيعي والتأهيل وجراحات السمنة وجراحة المناظير وجراحة الوجه والفكين وعيادات الأطفال التخصصية وجراحة الأطفال ومسالك الأطفال.

وأضاف يوسف: أن هذا الإجراء يأتي ضمن العديد من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مستشفيات قنا الجامعية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطواقم الطبية والعاملين والمرضى، تبعًا لما أقره المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتوجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب بقنا، بوسائل التطهير المختلفة بصفة دورية.

وأكدت الدكتورة إسراء عباس عبد الله المدير التنفيذي لوحدة مكافحة العدوى، استمرار العمل لتأمين جميع طواقم العمل والمرضى ضد الإصابة بتوفير الواقيات الشخصية والتدريب على استخدامها واستخدام جميع وسائل التوعية والإرشاد، وذلك طبقًا إلى البروتوكولات الواردة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
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الكلمات المفتاحية

منع انتشار كورونا فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية احترازي

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