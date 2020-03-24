فنلندا تعلن إصابة الرئيس السابق مارتي اهتيساري بـ"كورونا"

أصدر مكتب الرئيس الفنلندي، بيانًا اليوم الثلاثاء، أعلن فيه إصابة الرئيس السابق مارتي اهتيساري، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2008، بفيروس كورونا.





وقال البيان: "تأكدت الإصابة أمس الاثنين الموافق 23 مارس، الرئيس اهتيساري في حالة جيدة".





ويذكر أن الرئيس السابق اهتيساري (82 عاما)، حكم فنلندا من عام 1994 إلى عام 2000 وفاز بجائزة نوبل للسلام لمساهمته لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام.





وكانت فنلندا، عن 700 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.





ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.





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