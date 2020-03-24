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فنلندا تعلن إصابة الرئيس السابق مارتي اهتيساري بـ"كورونا"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:13 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أصدر مكتب الرئيس الفنلندي، بيانًا اليوم الثلاثاء، أعلن فيه إصابة الرئيس السابق مارتي اهتيساري، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2008، بفيروس كورونا.

وقال البيان: "تأكدت الإصابة أمس الاثنين الموافق 23 مارس، الرئيس اهتيساري في حالة جيدة".

ويذكر أن الرئيس السابق اهتيساري (82 عاما)، حكم فنلندا من عام 1994 إلى عام 2000 وفاز بجائزة نوبل للسلام لمساهمته لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام.

وكانت فنلندا، عن 700 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن.
فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

أعراض فيروس كورونا الجديد
يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.
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