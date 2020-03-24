المؤشر السعودي يرتفع بنسبة 2.54% في بداية تعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.54% رابحاً 152.38 نقطة ليصل إلى مستوى 6142.61 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.65% رابحاً 138.63 نقطة ليصل إلى مستوى 5367.67 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 69.7 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفع 185 سهما، فيما تراجعت 5 أسهم.

وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.75%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.53%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.33%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.26%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.90%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.33%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.15%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.04%.