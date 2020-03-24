رامي صبري: "قعدة البيت دي هتجنن والله"

شارك الفنان رامي صبري، جمهوره بمقطع فيديو جديد له برفقة زوجته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق رامي، على مقطع الفيديو قائلًا: "دي قعدة البيت هتجنن والله".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"احلى رامي صبري في الدنيا" وأضافت الفنانة حلا شيحا "احلى قعدة في الدنيا والله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلوين قوي".



يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، أغنية "حياتي مش تمام"، الذي طرحها في عيد الحب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".