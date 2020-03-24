بالفيديو.. إجراءات التطهير الجارية بخليج مكادي في جنوب سيناء

بدأت وزارة السياحة والآثار، صباح اليوم الثلاثاء، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، عمليات التطهير والتعقيم لعدد من الأماكن السياحية والفندقية.





وشملت عمليات التعقيم الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية بكافة أنواعها في شرم الشيخ بجنوب سيناء والجونة بالبحر الأحمر، وفي الغردقة وخليج مكادي وسهل حشيش كما تم البدء في عقد دورات تدريبية للعاملين بالتعاون مع مديريات الصحة الموجوده بكل محافظة لإرشاد العاملين بالفنادق عن طرق مكافحة الفيرس والوقاية والسلامة.





وبدأت وزارة السياحة والآثار، صباح أمس الاثنين، أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الاثرية على مستوى الجمهورية؛ ضمن حملة الوزارة، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، وذلك في متاحف، المصري بميدان التحرير، ومتحف الأقصر، ومتحف أسوان، ومتحف طنطا.



