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"التخطيط" تطلق حملة "كبسولة رائد الأعمال" للتوعية بمخاطر كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:02 ص
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بوابة الفجر
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أطلق مشروع رواد ٢٠٣٠ التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حملة "كبسولة رائد الأعمال" والتي تستمر على مدى الأسبوع بواقع حلقة يوميًا.


تأتي هذه الحملة في إطار الحملات التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتوعية بشأن التعامل مع الأزمة التي يشهدها العالم حاليًا فيما يخص فيروس كورونا المستجد والمعروف علميًا باسم "كوفيد 19".


من جانبها أوضحت د. غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن حلقات كبسولة رائد أعمال يقدمها مجموعة من المتخصصين في ريادة الأعمال، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة في كل أماكن تواجد الموظفين للحد من انتشار فيروس كورونا، مع توفير بيئة عمل صحية وآمنة بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة، مشيرة إلى ضرورة العمل من أجل توفير كل الحلول اللازمة سواء الصحية أو التكنولوجية لضمان سير العمل.


تضمنت الحلقة الأولى استعراض أنسب طرق التعامل مع أزمة فيروس كورونا في الشركات الناشئة والتي تضمنت الوضوح والشفافية في استعراض الوضع الحالي للفيروس وتبعاته على الأعمال الحالية للشركة أو المؤسسة، فضلًا عن الاستعانة بمصادر موثوقة للبيانات والمعلومات سواء من جهات رسمية في الدولة أو من منظمة الصحة العالمية، قبل اتخاذ القرارات.


كما استعرضت الحلقة طرق التعامل مع الأزمة في الشركات الناشئة؛ متضمنة تكوين خلية لإدارة الأزمة من الموظفين الأكفاء الذين لديهم سلطة اتخاذ القرارات إلى جانب توفير وسائل اتصالات مناسبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لكل العاملين لتسهيل عملية التواصل في حالة العمل من المنزل.


ويمكن متابعة الحلقات الخاصة بالكبسولة يوميًا من خلال صفحة مشروع رواد ٢٠٣٠ على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولمشاهدة أولي حلقات كبسولة رائد الأعمال برجاء الضغط على الرابط التالي https://bit.ly/2vMJQUM.

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