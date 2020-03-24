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إصابة وزير باكستاني بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:01 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إصابة وزير التعليم في حكومة إقليم السند بفيروس كورونا المستجد، رغم أنه لم يزر أي مستشفى يعالج فيه مصابون.

 

وقالت السلطات الباكستانية، إن الوزير لم تظهر عليه أعراض حتى الآن، وأنه عزل نفسه في منزله، مطالبة السكان باتباع سياسة التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بالمرض.

 

وقد فرضت السلطات الباكستانية إغلاقا من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا، حيث امتد الإغلاق إلى الشطر الباكستاني من كشمير، بعد تأكد إصابة شخص هناك بالمرض.

 

وباتت الطرق في أجزاء كثيرة من باكستان خاوية، حيث بدأت الشرطة وقوات الجيش إبعاد السكان عن الشوارع.

 

علقت هيئة الطيران المدني في باكستان، اليوم السبت، جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين في سبيل احتواء وباء فيروس كورونا.

 

وأصدرت هيئة الطيران المدني الباكستانية، بيانًا قالت فيه: "قررت حكومة باكستان تعليق عمليات كل رحلات الركاب الدولية والرحلات المستأجرة والرحلات الخاصة إلى باكستان اعتبارا من 21 مارس 2020 (الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي) إلى الرابع من أبريل (الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي)".

 

وبحسب وكالة رويترز، استثنت باكستان من القرار رحلات الشحن والرحلات الدبلوماسية، كما ثلاث وفيات بفيروس كورونا و481 حالة إصابة مؤكدة.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

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