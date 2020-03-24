بعد تفاقم أزمة كورونا.. الذهب يرتفع مسجلاً 1600 دولار للأوقية

واصل الذهب مكاسبه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد أعلى 1600 دولار للأوقية مستفيدًا من الإجراءات غير المسبوقة التي أعلنها بنك الاحتياطي الفيدرالي.









وأعلن الفيدرالي بالأمس شراء أصول بكميات غير محددة، كما قرر شراء سندات الشركات لأول مرة، وهي قرارات من شأنها دعم الاقتصاد المتضرر من الكورونا.









وساهمت إجراءات المركزي الأمريكي كذلك في تعليق عملية بيع كل شيء من أجل السيولة النقدية وسط ذعر الكورونا.









وبحسب أحدث الأرقام الموضحة على خريطة جامعة "جونز هوبكينز"، فإن عدد المصابين عالميًا ارتفع إلى 382.108 ألف شخص، مع زيادة عدد الوفيات إلى 16.574 ألف شخص وسط انتشاره في 168 دولة.









وصعد المعدن الأصفر بنحو 83 دولارًا في تعاملات أمس لتكون أكبر مكاسب يومية من حيث القيمة الدولارية على الإطلاق.









ومن المقرر الإفصاح عن بيانات النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة وكذلك مبيعات المنازل الجديدة في وقت لاحق من اليوم.









وبحلول الساعة 7:20 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنسبة تزيد عن 1.9 بالمائة ليصل إلى 1603.20 دولار للأوقية بمكاسب 30.50 دولار.









كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 1.2 بالمائة أو ما يوازي 18.24 دولار مسجلًا 1571.47 دولار للأوقية.









وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.9 بالمائة إلى 101.561.