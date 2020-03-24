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كبرى الشركات المصنّعة للهواتف الذكية في الهند تعلن عن إغلاق مصانعها بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:38 ص
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بوابة الفجر
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أصدرت عدة ولايات في الهند خلال اليومين الماضيين، أوامر بإغلاق العديد من المنشآت الصناعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن ضمنها مصانع الشركات المصنعة للهواتف الذكية الموجودة في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وقد أعلنت شركات عديدة مثل Samsung و Vivo و Oppo و LG أمس أنها ستغلق مصانعها لفترات مختلفة، استجابة لأوامر السلطات.

قالت شركة Samsung إنها ستعلق الإنتاج في مصنع نويدا، الذي يعد أكبر منشأة تصنيع للهواتف المحمولة في العالم، حتى 25 مارس.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "إيكونوميك تايمز" ، تغلق شركات الهاتف الصينية Oppo و Vivo أيضًا منشآتها حتى 25 مارس.

وأعلنت شركة "إل جي" أيضًا إنها توقف الإنتاج مؤقتًا في مصنعيها في البلاد حتى نهاية الشهر.

اليوم، انضمت شركة شاومي - Xiaomi، أكبر شركة للهواتف في الهند، إلى المجموعة، وإنها ستتبع أوامر الإغلاق من السلطات.

وقالت الشركة، ستلتزم كل منشأة مثل مكتب الشركة والمخزن ومركز الخدمة و Mi Home والمصنع الخاص بنا بأوامر الإغلاق. وسنراقب الوضع على مدار الساعة.

تغلق شركة موتورولا Motorola المملوكة لشركة Lenovo أيضًا مصانعها، ولكن مدة الإغلاق ليست واضحة في الوقت الحالي.

يشهد سوق الهواتف الذكية العالمي بالفعل تراجعاً حيث انخفضت الشحنات بنسبة 38 بالمائة في فبراير. على الرغم من أن إغلاق المصانع قد يكون له تأثير على الإيرادات والصادرات ، إلا أنها خطوة إيجابية اتخذتها الشركات لضمان سلامة عمالها وصحتهم.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا شاومي سوق الهواتف الذكية سامسونج اغلاق المصانع إل جي

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