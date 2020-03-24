مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.02% مع بداية تعاملات اليوم





سوق البحرين المالى





إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ،حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.01% رابحاً 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1389.50 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع الاستثمار، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي بمستهل التعاملات بحجم 3.8 مليون سهم بقيمة 625.1 ألف دينار.





وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.46% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف ات المالية بنسبة 2.24%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.02% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 2.11%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.27%.