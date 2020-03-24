المصريون بإيطاليا: بلدنا أنقذت صورة العالم الإسلامي بعد موقف أردوغان

قال محمد يوسف، المتحدث باسم الجالية المصرية في إيطاليا، إن الوضع في شمال إيطاليا بدأ يتحسن، وينخفض عدد الوفيات، منوها بأن هناك 19 طبيبا توفى بسبب فيروس كورونا، ومنهم 3 أطباء عرب.





وأشار "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الجالية المصرية في إيطاليا 550 ألف مصري، أصيب منهم 11 حالة، توفت منهم حالة واحدة، لمواطن يبلغ 69 عاما.





ووجه المتحدث باسم الجالية المصرية في إيطاليا، التحية للقيادة المصرية لإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا، لافتا إلى أنه كان هناك تعاقدات بين تركيا وإيطاليا مدفوعة الأجر لتوريد كمامات إلى إيطاليا، ولكن أردوغان امتنع عن إرسالها في وقت صعب، فأظهر صورة العالم الإسلامي بصورة غير لائقة، وتدخل مصر أنقذ سمعة المسلمين على مستوى العالم.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



