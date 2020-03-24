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ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.01% بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:44 ص
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بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1389.50 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع الاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 3.8 مليون سهم بقيمة 625.1 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.46% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف ات المالية بنسبة 2.24%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.02% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 2.11%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.27%.
 
 
 
 
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