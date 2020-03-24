رينيه فايلر يحسم التعاقد مع نجم بيراميدز

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لفتح ملفات تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة وقبل بداية الميركاتو الصيفي.



وينتظر مسئولو التعاقدات بالنادي الاهلي قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بشأن التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب الوسط المدافع لفريق نادي بيراميدز من عدمه.



ويسعى الأهلي للتعاقد مع اللاعب المتالق مع فريقه مؤخرًا بداية الموسم المقبل لتدعيم وسط ملعبه، مع بداية الموسم الجديد.



ويأتي ذلك بعد قرار الاستغناء عن حسام عاشور وعدم وضوح رؤية إعادة أكرم توفيق للفريق مرة أخرى من عدمة وكذلك خوفًا من إنتقال اللاعب للزمالك الذي يحتاج لتدعيم هذا المركز بقوة.



وكان دونجا، قام بتجديد تعاقده مع بيراميدز لمدة ثلاث مواسم بعدما كان يتبقى له موسم واحد وينتقل لأي نادٍ مجانًا.