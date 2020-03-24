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مورينيو يتطوع في عمل خيري لمساعدة كبار السن

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:38 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،صورة جوزيه مورينيو، خلال عمل تطوعي مع منظمة AgeUK الخيرية للمساعدة في توصيل السلع الأساسية للمسنين، في منطقة "أنفيلد".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ظهر فيها المدرب البرتغالي وهو يقوم بتجهيز الأكياس والمواد التي بداخلها لتوصيلها إلى منازل كبار السن بالقرب من مكان تدريب توتنهام.

وغرد مراسل شبكة "سكاي سبورتس"، مايكل بريدج: "في مكان ولادتي إنفيلد، كان هناك مساعد إضافي يقوم
 بتوصيل البضائع الأساسية للمسنين، إنه جوزيه الرائع".

ولم تقتصر المبادرة في الفريق الإنجليزي على المدرب البالغ 57 عاما، بل شارك عدد من لاعبي توتنهام في محاولات لتجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا للبلاد.

وتبرع توبي ألديرفيريلد بأجهزة لوحية إلكترونية للمشافي من أجل مساعدة المرضى بالبقاء على اتصال مع أسرهم وأصدقائهم.
كما دعا يان فيرتونغن لتغريم الأشخاص الذين لا يحترمون قرارات الحكومة من أجل مواجهة الفيروس، وطالب بضرورة التبرع بهذه الأموال للمنظمات الخيرية.

وتوقفت مسابقات كرة القدم في إنجلترا، في 13 مارس الجاري، وأهمها الدوري الممتاز، حتى الرابع من أبريل، قبل أن يتم تمديد الإيقاف حتى 30 أبريل.
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