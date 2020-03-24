Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإحصاء": معدلات المواليد تصل إلى أقصاها في أسيوط وأدناها في الجيزة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:38 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أكدت بيانات رسمية، أن الإحصاءات الخاصة بالتوزيع النسبي لأعداد الذكور والإناث في الوجه القبلي تظهر ارتفاع عدد الذكور مقابل الإناث، وفقا لنتائج التعداد الأخير الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصدت البيانات، أن نسبة النوع بلغت 107.100% لإجمالي إقليم الوجه القبلي لصالح الذكور عام 2017 "تمثل عدد الذكور مقابل مائة أنثى".

وسجل معدل المواليد في إقليم الوجه القبلي نحو 27.4 في الألف، ويلاحظ ارتفاع هذا المعدل بالمقارنة بالرقم المسجل لإجمالي الجمهورية، والذي يبلغ 24.5 في الألف، وأظهرت البيانات، أن معدل المواليد بلغ أقصاه في محافظة أسيوط، حيث بلغ 31.3 في الألف، كما يلاحظ أنها أعلى محافظة يوجد بها نسبة فقراء بين محافظات الوجه القبلي، وفي المقابل بلغت معدلات المواليد إلى أدناها في محافظة الجيزة وبلغت 23.1 في الألف.

وترتفع نسب صغار السن "أقل من 15 سنة"، وانخفاض نسب كبار السن "65 سنة فأكثر"، بمحافظات الوجه القبلي، حيث استحوذت هذه النسبة على 36.6% من إجمالي سكان الوجه القبلي، بالمقارنة بإجمالي الجمهورية والذي بلغ 34.2%، ورجحت البيانات ارتفاع هذه النسبة إلى انخفاض نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة بها وارتفاع معدلات الإنجاب بالوجه القبلي.

وسجلت الساعة السكانية لمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في فبراير الماضي، وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وبلغ عدد الشباب في مصر من الفئة العمرية من 18 عاماً حتى 29 عاماً نحو 20.2 مليون نسمة، مما يعادل نسبة 21% من إجمالي السكان عام 2019، كما وصل عدد الأسر التي يعيلها الشباب 2 مليون و877 ألف و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالي السكان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

معدلات المواليد المواليد التعبئة والاحصاء الاقتصاد اليوم الاحصاء اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من رمضان صبحي عن مشاجرته ببادجي وقرار البقاء أو الرحيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 12 ساعة

جونيور أجايي يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. جروس يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يعثر على بديل كريم بنزيما

منذ نصف ساعة

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 10 ساعات

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 14 ساعة

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مدافع الأهلي: رفضت عرض الزمالك المغري من أجل القميص الأحمر

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الإحصاء يؤكد أن 21% من إجمالي المصريين من الشباب أعمار 18 إلى 29 عاما

التعبئة والإحصاء: انخفاض معدلات الزواج والطلاق.. واستشاري علاقات تكشف السبب

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: بورسعيد أقل معدل في الإنجاب.. والصعيد مازال مرتفعا

"الإحصاء": 2.5% من إناث الوجى القبلي تزوجوا مبكرا

"الإحصاء": الوجه القلبي الأكثر نموا في معدلات المواليد على مستوى الجمهورية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

أول رد من رمضان صبحي عن مشاجرته ببادجي وقرار البقاء أو الرحيل

09:48 ص

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

03:06 ص

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

09:00 ص

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status