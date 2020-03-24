تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات .. و"السوقي" يخسر 6.1 مليار جنيه





أخبار البورصة المصرية





تراجعت مؤشرات البورصة المصرية،بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ماعاً مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب تأثير إنتشار فيروس كورونا .





وخسر رأس المال السوقي في هذه اللحظة نحو 6.1 مليار جنيه ليصل الي 534.7 مليار جنيه





مؤشرات البورصة المصرية





وهبط مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 9918 نقطة،

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 906.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1010 نقطة.





أخبار البورصة المصرية الإثنين 24-3-2020





إختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات أمس الاثنين على صعود جماعى للجلسة الثالثة بعد اعلان الرئيس عن تخصيص 20 مليار جنيه من المركزى لدعم سوق المال ، و الذى انعكس بحالة من التفاؤل و حد من مبيعات الاسهم بهذه الاسعار المتدنية ، و خلق طلبا عليها مع ارتفاع الكثبر منها بالحدود القصوى ، لينهى المؤشر الرئيسى للبورصة على ارتفاع بنسبة 3.04% عند 10047 نقطة ، بعد ان و صل لاعلى مستوى 10414 نقطة و التى بدأ عندها بجنى جزئي و طبيعى للارباح بعد صعود 3 جلسات مع استمرار مخاوف كورونا محليا و عالميا ، فيما أنهى المؤشر السبعينى متساوى الاوزان على ارتفاع بنسبة 4.01% بعد ان قلص جانبا من مكاسبه ايضا مع تخفيف مراكز الافراد لاستمرار المخاوف من تراجع الاسواق العالمية ، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة تجاوزت المليار جنيه مع استمرار شراء المؤسسات المحلية و شراء عدة شركات لاسهم الخزينة ، ليعوض راس المال السوقى للشركات المقيدة 16.470 مليار جنيه من خسائره السابقة و ينهى مسجلا 540.835 مليار جنيه.