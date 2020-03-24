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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات .. و"السوقي" يخسر 6.1 مليار جنيه

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:25 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية،بمستهل  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ماعاً  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب تأثير إنتشار فيروس كورونا .

 وخسر رأس المال السوقي في هذه اللحظة نحو 6.1 مليار جنيه ليصل الي 534.7 مليار جنيه 
 

مؤشرات البورصة المصرية 

وهبط مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 9918 نقطة، 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 906.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1010 نقطة.

أخبار البورصة المصرية الإثنين 24-3-2020

إختتمت المؤشرات الرئيسية  للبورصة المصرية تداولات أمس الاثنين على صعود جماعى للجلسة الثالثة  بعد اعلان الرئيس عن تخصيص 20 مليار جنيه من المركزى لدعم سوق المال ، و الذى انعكس بحالة من التفاؤل و حد من مبيعات الاسهم بهذه الاسعار المتدنية ، و خلق طلبا عليها مع ارتفاع الكثبر منها بالحدود القصوى ، لينهى  المؤشر الرئيسى  للبورصة على ارتفاع بنسبة  3.04% عند 10047 نقطة ، بعد ان و صل لاعلى مستوى 10414 نقطة و التى بدأ عندها بجنى جزئي و طبيعى للارباح بعد صعود 3 جلسات مع استمرار مخاوف كورونا محليا و عالميا ، فيما أنهى المؤشر السبعينى متساوى الاوزان على ارتفاع بنسبة 4.01% بعد ان قلص جانبا من مكاسبه ايضا مع تخفيف مراكز الافراد لاستمرار المخاوف من تراجع الاسواق العالمية ، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة تجاوزت المليار جنيه مع استمرار شراء المؤسسات المحلية و شراء عدة شركات لاسهم الخزينة ، ليعوض راس المال السوقى للشركات المقيدة 16.470 مليار جنيه من خسائره السابقة و ينهى مسجلا 540.835 مليار جنيه.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا 470

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