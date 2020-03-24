Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الأطباء" تتبرع بـ5 أجهزة تنفس صناعي لوزارة الصحة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:36 ص
Advertisements
ماسكات وقاية من كورونا
ماسكات وقاية من كورونا
الفجر
Advertisements
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، قيام لجنة مصر العطاء التابعة للنقابة بسرعة شراء 5 أجهزة تنفس صناعي للتبرع بها لمستشفيات وزارة الصحة؛ لاستخدامها في أسِّرة الرعاية المركزة المجانية.

ودعت النقابة جميع منظمات المجتمع المدني للتبرع بما تستطيع لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى أمس، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح المتحدث أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد المتحدث، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

ونفى المتحدث مجددًا، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية أجهزة التنفس الصناعي 12 حالة

أخبار تهمك

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 12 ساعة

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يعثر على بديل كريم بنزيما

منذ نصف ساعة

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ ساعتين

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

جونيور أجايي يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 20 ساعة

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من رمضان صبحي عن مشاجرته ببادجي وقرار البقاء أو الرحيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 10 ساعات

مدافع الأهلي: رفضت عرض الزمالك المغري من أجل القميص الأحمر

منذ ساعة

مفاجأة.. جروس يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

أول رد من رمضان صبحي عن مشاجرته ببادجي وقرار البقاء أو الرحيل

09:48 ص

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

09:00 ص

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

03:06 ص

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status