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آبل تعلن عن توافر متجر تطبيقات App Store في 20 دولة جديدة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:32 ص
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App Store
App Store
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أعلنت شركة آبل أمس أنها بصدد توسيع توافر متجر التطبيقات في 20 دولة جديدة، مع هذا التوسع، أصبح متجر تطبيقات App Store متاحًا الآن في 175 دولة أو منطقة.

متجر تطبيقات App Store من آبل، هو المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله لمستخدمي iOS تنزيل تطبيقات الطرف الثالث لأجهزتهم. 

يستقبل متجر تطبيقات App Store الآن أكثر من نصف مليار زائر كل أسبوع، وقد حقق أكثر من 155 مليار دولار من أرباح المطورين منذ إطلاقه.


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الكلمات المفتاحية

متجر آبل تطبيقات آبل آبل iOS App Store

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