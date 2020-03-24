آبل تعلن عن توافر متجر تطبيقات App Store في 20 دولة جديدة





أعلنت شركة آبل أمس أنها بصدد توسيع توافر متجر التطبيقات في 20 دولة جديدة، مع هذا التوسع، أصبح متجر تطبيقات App Store متاحًا الآن في 175 دولة أو منطقة.





متجر تطبيقات App Store من آبل، هو المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله لمستخدمي iOS تنزيل تطبيقات الطرف الثالث لأجهزتهم.





يستقبل متجر تطبيقات App Store الآن أكثر من نصف مليار زائر كل أسبوع، وقد حقق أكثر من 155 مليار دولار من أرباح المطورين منذ إطلاقه.







