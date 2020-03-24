حمادة هلال: "اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام"

توجه الفنان حمادة هلال بالتضرع لله والدعاء له لكي يزيح الوباء "فيروس كورونا"عن الشعوب المنتشر فيها حاليًا، لكي يستطيع الذهاب للمسجد الحرام مرة أخرى.



نشر حمادة هلال صورة قديمة له، ظهر فيها وهو داخل الحرم المكي أثناء أدائه لفريضة العمرة، مُتمنيًا من الله أن يعيد فتح المسجد الحرام مرة أخرى،وعلق على الصورة قائلًا :"اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام،اللهم ردنا إليه قريبًا يارب العالمين".



وفي سياق آخر، طرح الفنان حمادة هلال مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ست الناس"،والأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، ألحان حسن سراج، توزيع أحمد عادل، والكليب من اخراج أحمد بدران.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال الدرامية مسلسل "ابن أصول"، والمسلسل بطولة سوزان نجم الدين،إسلام إبراهيم،رانيا منصور،إيناس كامل،آيتن عامر، حمزة العيلي،محمد نجاتي،عماد رشاد،كريم أبو زيد،وفاء سالم،أحمد حلاوة.



