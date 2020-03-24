عاجل | "الخشت" يزف بشرى لمحاربي كورونا بمستشفيات جامعة القاهرة

أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالجهود المبذولة من عمادة كلية الطب وإدارة المستشفيات والأطباء والنواب والأمن والعاملين بالمستشفيات الجامعية وأطقم التمريض، في ظل الظروف الاستثنائية والكارثية غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي يمر بها العالم أجمع لمواجهة كورونا.





وبحسب بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، صدق "الخشت" على صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع الموظفين والأمن الإداري وأطقم التمريض والنواب والخدمات المعاونة بمستشفيات الجامعة، "قصر العيني"، تقديرًا لجهودهم غير العادية وتفانيهم في العمل في مكافحة كورونا، وصرف مكافآت للموظفين ممن احتاجت إليهم قوة العمل خلال فترة سوء الأحوال الجوية الأخيرة.





ومن ناحيتها، قالت الدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية طب قصر العيني، ورئيسة مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إن المكافأة ستكون متاحة في ماكينات الصرف بعد أسبوعين فقط، وأن أطباء وموظفي مستشفيات قصر العيني يؤدون رسالتهم السامية في ظروف استثنائية للحفاظ على الصحة العامة ومكافحة الأمراض والفيروسات.





جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة تعتبر من أقدم المستشفيات التعليمية والعلاجية وأكبرها في مصر والشرق الأوسط، حيث تضم مجموعة من المستشفيات في جميع فروع الطب، ومنها: مستشفى المنيل الجامعي، ومستشفى أمراض النساء والتوليد، ومستشفى الأمراض الباطنة، ومستشفى الأطفال الجامعي الجديد، والعيادات الخارجية، وغيرها.





وفي سياق آخر، تواصل جامعة القاهرة، عمليات تعقيم موسعة للمدن الجامعية وعددها 5 مدن جامعية وهي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الطلاب بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الشيخ زايد للطلاب.





ويسكن بهذه المدن نحو 14 ألف طالب مغترب ووافد من مختلف المحافظات والدول.



