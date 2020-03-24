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ريال مدريد يعثر على بديل كريم بنزيما

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:27 ص
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كريم بنزيما
كريم بنزيما
الفجر الرياضي
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أصبح النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، هو هدف ريال مدريد الأول في الصيف المقبل.

 

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يبحث عن مهاجم جديد لخلافة كريم بنزيما، في ظل عدم تقديم الصربي لوكا يوفيتش للمستويات المنتظرة منه.

 

وأوضحت أن أفضل شيء بالنسبة ليوفيتش في الصيف المقبل، هو خروجه على سبيل الإعارة، أملًا في تقديم المستويات التي كان يقدمها مع فرانكفورت.

 

وتبلغ قيمة هالاند (19 عامًا) ما يقرب من 75 مليون يورو، ولكن في ظل التوقف الحالي لنشاط كرة القدم، والأزمات المالية التي ضربت الأندية بسبب أزمة كورونا، من المتوقع أن تنخفض قيمته عن هذا الرقم.

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الكلمات المفتاحية

كريم بنزيما ريال مدريد برشلونة اخبار الرياضة

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