برشلونة يعرض كوتينيو على تشيلسي

أفادت بعض التقارير ان برشلونة يعرض فيليب كوتينيو على تشيلسي في الوقت الذي يتطلع فيه البلوجرانا للتخلي عنه.









عانى فيليب كوتينيو بحظ سئ في كامب نو منذ وصوله بمبلغ 142 مليون جنيه إسترليني من ليفربول في 2018 ، وقضى هذا الموسم على سبيل الإعارة إلى بطل ألمانيا بايرن ميونيخ.





ارتبط كوتينيو ، الذي سجل ثمانية أهداف وستة تمريرات حاسمة في الدوري الألماني هذا الموسم ، على نطاق واسع بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسابيع الأخيرة.









وفقًا لـ The Mirror ، تم منح تشيلسي الفرصة لضم كوتينيو إلى ستامفورد بريدج ، لكن البلوز سيكون مهتمًا فقط بصفقة اعارات بسبب أولويات أخرى في سوق الانتقالات.





يستمر تشيلسي في الارتباط مع جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو ، ويزعم التقرير أن مانشستر يونايتد سيكون أفضل تجهيزًا ماليًا لضم كوتينيو.



