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ارتفاع بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 8 قطاعات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:26 ص
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بوابة الفجر
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استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لمؤشراتها، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها الاتصالات والبنوك. 
 
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 3.72% رابحاً 172.290 نقطة ليصل إلى مستوى 4804.11 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 4.82% رابحاً 238.710 نقطة ليصل إلى مستوى 5186.06 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.13% رابحاً 45.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4055.07 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.89%، رابحاً 74.310 نقطة ليصل إلى مستوى 4009.18 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 126 مليون سهم بقيمة 34.6 مليون دينار كويتى عبر 9315 صفقة.
 
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 6.66%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.20%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 4.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.57%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.64%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.57%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.17%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%.
 
 
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