نجل شعبان عبد الرحيم يستعد لتسجيل أغنية "فيروس كورونا"

يستعد المطرب عدوية نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم لتسجيل أغنيه جديدة تحمل اسم "فيروس كورونا"، وهي من كلماته، وألحان شقيقه سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، وهندسة صوت محمد جوده، وسيتم الانتهاء منها خلال يومين .



وفي سياق آخر طرح عدوية شعبان عبد الرحيم مؤخرًا أغنيه تحمل اسم "غابت شمس عمري"، وهي من ألحان شقيقه سيد،وتوزيع إسلام شيبسي، كلمات سامح الكومي.



والجدير بالذكر أن عدوية شعبان عبد الرحيم انتهى مؤخرًامن تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم"يا زمن احكي الحكاية"، وهي من كلمات الشاعر صلاح مندي،ألحان شقيقه سيد، وتوزيع ميدو مزيكا، ومن المقررأن يتم تصويرها على طريقة خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب.