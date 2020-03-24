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بالدعاء لله.. مصطفى شعبان يواجه فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:01 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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توجه الفنان مصطفى شعبان بالتضرع لله والدعاء له لكي يزيح الوباء"فيروس كورونا"عن الشعوب المنتشر فيها حاليًا، ولكي تعود الحياة الطبيعية بشكل أفضل مما هي عليه الآن .

كتب مصطفى شعبان تغريدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها: "‏يا قديم يا باقي يا حق يا صادق يا جبار يا قهار يا قوى يا قائم يا قدير يا قيوم يا قابض يا قادر يا مقتدر يا قاهر يا قدوس يا قريب يا مجيب الدعاء يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء".


وفي سياق آخر، كان آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان الدرامية مسلسل"أبو جبل" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سيد بشير، بطولة مصطفى شعبان ، حسن حسني، محمد علي رزق، عايدة رياض، محمد دياب، نجلاء بدر، أحلام الجريتلي،محمود البزاوي،عائشة بن أحمد.
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