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مدافع الأهلي: رفضت عرض الزمالك المغري من أجل القميص الأحمر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:57 ص
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ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
الفجر الرياضي
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تحدث مدافع النادى الأهلي ياسر إبراهيم، عن كواليس انتقاله إلى القلعة الحمراء من قادمًا من فريق سموحة ومغريات الزمالك من أجل ضمه.

وتابع ياسر إبراهيم: "رغم الوقت الذى قدم الزمالك فيه عرضًا كبيرًا فضلت اللعب بقميص النادى الأهلى، لأن القلعة الحمراء الأكثر استقرارا.



أضاف مدافع الأهلي: " لقت وقعت للأهلى منذ عامين دون أن تتم الصفقة بسبب خلاف على المقابل المادى، لكني اخترت المارد الأحمر عندما سمحت الفرصة مرة أخرى لأنها رغبتي.
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