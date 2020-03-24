مدافع الأهلي: رفضت عرض الزمالك المغري من أجل القميص الأحمر

تحدث مدافع النادى الأهلي ياسر إبراهيم، عن كواليس انتقاله إلى القلعة الحمراء من قادمًا من فريق سموحة ومغريات الزمالك من أجل ضمه.





وتابع ياسر إبراهيم: "رغم الوقت الذى قدم الزمالك فيه عرضًا كبيرًا فضلت اللعب بقميص النادى الأهلى، لأن القلعة الحمراء الأكثر استقرارا.













أضاف مدافع الأهلي: " لقت وقعت للأهلى منذ عامين دون أن تتم الصفقة بسبب خلاف على المقابل المادى، لكني اخترت المارد الأحمر عندما سمحت الفرصة مرة أخرى لأنها رغبتي.