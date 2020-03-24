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ألمانيا تسير على نهج إيطاليا.. ارتفاع "مخيف" في تعداد المصابين بكورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:51 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، إلى 4764 حالة خلال يوم ليصل إلى 27436 حالة، حسبما أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء.

 

وقد أشار المعهد الألماني، إلى أن 114 شخصا توفوا بزيادة 28 شخصا عن العدد الذي نشر يوم الاثنين وهو 86 شخصا.

 

وفي وقت سابق اتخذت الحكومة الألمانية، حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.

 

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، تشمل المساعدة أموالا لمساعدة الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الأفراد، في عبور عمليات الإغلاق التي جمدت النشاط التجاري، وضخ رأس المال في الشركات الأكبر عند الحاجة.

 

وأعلن وزير المالية أولاف شولتس، أن الميزانية التكميلية الجديدة من الحكومة الاتحادية البالغة 156 مليار يورو، والمزمع تمويلها بقروض جديدة، تبرز عزم برلين على تفعيل ”كل ما نملك“ للحد من تأثير فيروس كورونا.

 

وأبلغ شولتس الصحفيين أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد بيتر ألتماير ”تلك حزمة كبيرة للغاية تتضمن إجراءات كثيرة،“ مضيفا أن ألمانيا ستضاعف عدد الأسرة في وحدات الرعاية المركزة.

 

يقول معهد إيفو الاقتصادي إن ألمانيا تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب الوباء.

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