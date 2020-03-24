أول رد من رمضان صبحي عن مشاجرته ببادجي وقرار البقاء أو الرحيل

تحدث نجم النادى الأهلى رمضان صبحى، عن المشادة التى كانت بينه وبين المهاجم السنغالي أليو بادجى في مران فريق الكرة بالنادى.









وحلال تصريحات له في برنامج ملعب أون تايم مع سيف زاهر قال صبحي:" المشادة لم تستغرق وقتا كثيرا التي وقعت بيني وبين بادجى، وتم حل الأمرسريعاً داخل غرفة الملابس.









وتابع رمضان أن شريف إكرامى هو من يجعله يحسم قراراته، ويسمع وجهة نظره دائماً، مشددا على انه مثل الجمهور تماما، فوجئ بقرار شريف إكرامى عن طريق السوشيال ميديا.





واختتم رمضان صبحى، تصريحاته، بأنه سيحسم قرار البقاء او الرحيل عن الأهلى فى نهاية الموسم.