محمد سلام يُرزق بمولودته رُقَيَّة

أعلن الفنان محمد سلام عن قدوم مولودته "رُقَيَّة"،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد سلام صورة لبالون، وعلق على الصورة قائلًا :"اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى، رُقَيَّة محمد أحمد".



وفي سياق آخر، يشارك محمد سلام حاليًا في فيلم "الغسالة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عصام عبدالحميد، ﺗﺄﻟﻴﻒ عادل صليب، بطولة هنا الزاهد،أحمد حاتم،محمود حميدة، محمود الليثي، علي الطيب،شيرين رضا، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة.



والجدير بالذكر أن محمد سلام يشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر،كريم يوسف،بطولة محمد عبدالرحمن،محمد سلام،ميرنا جميل،محمد محمود، أحمد صلاح السعدني،ياسر الطوبجي.



