ابنة السفير 14 الموسم الاول | شاهد الحلقة الرابعة عشر من المسلسل التركي ابنة السفير مترجمة على قناة ستار تي في التركية star tv

نقدم لكم الحلقة الجديدة المنتظرة من مسلسل ابنة السفير 14، هي أحد الحلقات التي ستكون هامة في تاريخ المسلسل في ظل عودة العلاقة بين ناري وسانجار بشكل جيد إلي حد ما ولكنها لم تصل إلي العلاقة المثالية في الفترة الأخيرة، في ظل التوترات التي تنتاب هذه العلاقة، وأيضًا علاقة غديز مع سانجار وناري، حيث كشف في الحلقة الماضية أنه سيتزوج نارة غصب عن سانجار وبذلك تشتعل الأجواء من جديد.





تتكشف العلاقة بين سانجار وناري في هذه الحلقة بشكل أكبر، وتتشكل حقيقة جديدة، ولكن الكل مازال في إطار التحضير لشيء أهم وأكبر وسط تخطيط قوي من سانجار وغديز، فهل ستكون هناك مفاجأة في الحلقات المقبلة من المسلسل أم لا.





ابنة السفير 14

نحن في موقع أحداث اليوم ننشر لكم مسلسل ابنة السفير الموسم الاول 1 الحلقة 14 الرابعة عشر، والتي ستكون هامة بالنسبة لعشاق المسلسل خصوصا في ظل المفاجآت الماضية التي عرض فيها المسلسل.





الحلقة شهدت أيضًا العلاقة التي تدور بين أحد أهم أبطال المسلسل والذي لم يأخذ حقه تماماً من الجميع، وهو كاوروك والذي يؤدي شخصيته بإتقان شديد للغاية، وشهدت الحلقة الماضية أيضا صدمته من قرار زهراء أنها ستقابل رجل لتتعرف عليه، خصوصا أن كاوروك يحبها ولكن بشكل منفرد ولم يصرح لها بهذا الحب، والوحيد الذي فهم هذه العلاقة هو سانجار، حيث أخبره أنه يحب زهراء، مواساة بين ناري وسانجار طوال الحلقة الماضية علي أخطاء الماضي وما حدث بينهم.





مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير

يعرض مسلسل ابنة السفير الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 بتوقيت السعودية، على قناة star tv التركية.





كاوروك يعترف بصعوبة الإعتراف إلي زهراء بحبه لها، وذلك بعد أن أحب إبنة القصر الذي يخدم فيه، ولكنه في مناقشة يؤكد أنه لا يستطيع فرض هذا الكلام علي قلبه، ولكنه يعرف أنه تجاوز حدوده، وأنه يعرف حده جيداً بدليل قوله "أن الحب من زهراء سيذهب معه إلي قبره".





يكشف سانجار حقيقة إلتقاط الصور وإرسالها لفضح ناره، وذلك عن طريق زوجته منكشه التي أرسلت أخيها لهذه المهمة، وقال لزوجته إذهبي لبيت أمك.



