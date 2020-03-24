أداء مرتفع لبورصة دبي خلال مستهل تعاملات الثلاثاء

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% رابحاً 6.93 نقطة ليصل إلى مستوى 1721.36 نقطة، وذلك بعد سلسلة من الخسائر متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 48.8 مليون سهم محققة ما قيمته 44.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1153 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفع 16 سهماً، فيما انخفضت 7 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.68%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 4.18%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.86%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.66%.